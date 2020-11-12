Samsung официально представила флагманский чипсет Exynos 1080 на 5-нм

Чипсет Samsung следующего поколения наконец-то здесь — встречайте Exynos 1080. Это официально первая платформа корейской компании, построенная на технологии 5-нм EUV FinFET и являющаяся преемником Exynos 980 со встроенным модемом 5G.

Samsung решила использовать восьмиядерный ЦП с тройной кластерной конструкцией, включающий четыре ядра Cortex-A78 и четыре блока Cortex-A55. Самое мощное ядро ​​Cortex-A78 работает на частоте 2,8 ГГц, а другой кластер из трех Cortex-A78 достигает частоты 2,6 ГГц. Квартет A55 работает на частоте 2,0 ГГц. Графический процессор — Mali-G78 MP10.

Встроенный модем 5G поддерживает стандарты как Sub-6GHz, так и mmWave, а телефоны с чипсетом Exynos 1080 также могут использовать нисходящий и восходящий канал Cat.18 LTE. Другие варианты подключения включают Bluetooth 5.2, все диапазоны Wi-Fi и FM-радио.

Для фотографий Exynos 1080 поддерживает одиночную камеру до 200 МП или два устройства 32 МП + 32 МП, а видео до 4K при 60 кадрах в секунду.

Вы получаете поддержку новейших стандартов оперативной памяти LPDDR4x и LPDDR5, а также хранилища UFS 3.1. Его можно подключить к дисплеям WQHD + с частотой обновления до 90 Гц или панелям Full HD + с частотой обновления до 144 Гц.

Ожидается, что первые телефоны с Exynos 1080 появятся в начале 2021 года. Во время мероприятия в Китае представитель компании сообщил, что на самом деле именно vivo впервые примет платформу, как это было с Exynos 980 в прошлом году.