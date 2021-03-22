Samsung официально анонсировала новый смартфон с 200-Мп камерой

Сейчас в смартфонах максимальное разрешение камеры 108 Мп, при том что процессоры способны работать с модулями и куда большего разрешения.

Samsung намерена выпустить смартфон с рекордным разрешением – 200 Мп. Об этом сегодня намекнули в Twitter-аккаунте Samsung Exynos.

В социальной сети показали неизвестный смартфон с двумя объективами, врезанными в отверстие экрана, а также намекнули на 200 Мп основную камеру.

Что это за смартфон пока неизвестно, но точно известно, что он будет создан на базе процессора Exynos.

Напомним, ранее сообщалось что корейская компания ведет разработку новых сенсоров камеры ISOCELL рекордного разрешения.