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Samsung объявила цены на два новых бюджетных смартфона для РФ

15.04.2020 19:29

Компания Samsung на российском рынке предложит смартфоны Galaxy M21 и Galaxy M11, стоимость которых была объявлена 15 апреля. Samsung объявила цены на два новых бюджетных смартфона для РФ
Обе модели смартфонов отличаются тем, что имеют емкие аккумуляторы, обеспечивающие больше времени автономной работы.

Устройства относятся к среднебюджетным. Модель Galaxy M21 оснащена AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и диагональю 6.4 дюйма.

Основой для новинки стал процессор Exynos 9611, который дополняет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Аккумулятор в ней установлен на 6 000 мАч с поддержкой зарядки на 15 Вт. В основной камере предлагают модули на 48, 8 и 5 Мп, а селфи-камера имеет разрешение 20 Мп. В продаже Galaxy M21 появился с 15 апреля по цене 15 990 рублей.

Samsung объявила цены на два новых бюджетных смартфона для РФ

Что касается второй новинки — Galaxy M11, то она имеет 6,4-дюймовый TFT экран с разрешением HD+. Тут уже будет процессор Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а батарея имеет емкость 5 000 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки.

Камера в смартфоне уже попроще и имеет модули на 13, 5 и 2 Мп, а фронтальная получила датчики на 8 Мп. Galaxy M11 станет доступен для покупки с 20 апреля по цене 10 990 рублей.

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