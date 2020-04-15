Samsung объявила цены на два новых бюджетных смартфона для РФ

Компания Samsung на российском рынке предложит смартфоны Galaxy M21 и Galaxy M11, стоимость которых была объявлена 15 апреля.

Обе модели смартфонов отличаются тем, что имеют емкие аккумуляторы, обеспечивающие больше времени автономной работы.

Устройства относятся к среднебюджетным. Модель Galaxy M21 оснащена AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и диагональю 6.4 дюйма.

Основой для новинки стал процессор Exynos 9611, который дополняет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Аккумулятор в ней установлен на 6 000 мАч с поддержкой зарядки на 15 Вт. В основной камере предлагают модули на 48, 8 и 5 Мп, а селфи-камера имеет разрешение 20 Мп. В продаже Galaxy M21 появился с 15 апреля по цене 15 990 рублей.

Что касается второй новинки — Galaxy M11, то она имеет 6,4-дюймовый TFT экран с разрешением HD+. Тут уже будет процессор Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а батарея имеет емкость 5 000 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки.

Камера в смартфоне уже попроще и имеет модули на 13, 5 и 2 Мп, а фронтальная получила датчики на 8 Мп. Galaxy M11 станет доступен для покупки с 20 апреля по цене 10 990 рублей.