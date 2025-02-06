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Samsung объявила о завершении поддержки Galaxy S21

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Компания Samsung официально признала смартфоны серии Galaxy S21 устаревшими, что было отмечено на обновленной странице поддержки.

Смартфоны, выпущенные в январе 2021 года, больше не будут получать обновления Android, хотя пользователи смогут рассчитывать на обновления безопасности раз в квартал.

На старте продаж Galaxy S21 обещали четыре года поддержки, и теперь они подходят к концу. Важно отметить, что Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra ещё не получили Android 15, но это обновление ожидается в ближайшие недели. Тем не менее это будет последняя версия операционной системы для этих устройств.

В отличие от этого, Galaxy S21 FE, который вышел в январе 2022 года, сможет получить обновление до Android 16, которое должно появиться в середине 2025 года.

Galaxy S21 Samsung
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