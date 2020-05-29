Samsung объявила о скидках до 20% на свои смартфоны в России

Компания Samsung на территории РФ запустила акцию, в рамках которой до 1 июня будут доступны скидки при покупке смартфонов и других гаджетов компании.

Скидки будут достигать 20%, а помимо них покупатели еще могут получить и подарки.

Так, с 29 мая и до 9 часов утра 1 июня россияне могут воспользоваться предложениями на официальном сайте компании.

Максимальная скидка в 20% будет действовать на смартфон Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 Ultra, а в денежном выражении выгода составит 21 998 и 25 998 рублей соответственно.

Приобретая смартфоны серии Galaxy S20, Galaxy Note10+ и Galaxy Note10 можно получить подарок в виде Galaxy Watch Active и подписки на Яндекс.Плюс.

Полностью беспроводные наушники станут подарком при покупке Galaxy Note10 Lite, Galaxy S10+ и Galaxy S10.