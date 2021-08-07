Российский офис Samsung объявил о распродаже телевизоров в официальном интернет-магазине.

Акция от корейского производителя получила название «Суперцены на модели телевизоров 2020» и продлится она до 30 августа.

В рамках специального предложения Samsung Electronics на российском рынке предлагает приобрести телевизоры со скидкой до 38%, причем такая скидка позволяет существенно сэкономить при покупке дорогих моделей.

Так, 85-дюймовый Q950T 8K Smart QLED TV 2020 можно купить на 300 тыс. руб. дешевле рекомендованной розничной цены. Сейчас его стоимость составляет 699 990 руб. вместо прежних 999 990 руб.

Q950T 8K Smart QLED TV 2020 с 75-дюймовой панелью по акции стоит 399 990 рублей, а Q800T 8K Smart QLED TV 2020 с 83-дюймовой матрицей доступен за 399 990 рублей.