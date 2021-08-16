Samsung объявила дату запуска Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 в Индии

Во время мероприятия Galaxy Unpacked 2021 компания Samsung представила долгожданное третье поколение складных смартфонов, а именно Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Теперь компания официально объявила цены и дату запуска устройств в Индии, а также специальные вводные предложения.

Galaxy Z Fold3 5G оснащен 7,6-дюймовым дисплеем Infinity Flex и является первым устройством от компании, оснащенным камерой под дисплеем. Его дисплей также поддерживает адаптивную частоту обновления 120 Гц как на основном, так и на внешнем экране. Fold также поддерживает функцию S Pen. Между тем, Galaxy Z Flip3 сохраняет свой дизайн раскладушки с элегантным и компактным форм-фактором. Оба телефона работают на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 888 SoC и обладают другими первоклассными характеристиками и функциями.

Адитья Баббар, директор и руководитель отдела мобильного маркетинга Samsung в Индии, добавил: «За последний год наша зависимость от технологий выросла больше, чем когда-либо прежде, и теперь, когда мы меняем свою жизнь, очень важно, чтобы мы изменили технологии, которые мы используем. ежедневно. Благодаря многим нововведениям, таким как первая камера под дисплеем и S Pen на складном устройстве, а также водонепроницаемости IP, эти устройства представляют собой идеальное сочетание передовых технологий и непревзойденного стиля».

Оба устройства будут доступны для предварительного бронирования с 24 августа 2021 года по 9 сентября 2021 года на официальном сайте компании и в других ведущих розничных магазинах Индии. Первая продажа должна начаться с 10 сентября.

Источник — Astera.