Samsung планирует представить смартфон Galaxy S23 FE, среднебюджетный планшет Galaxy Tab S9 FE и доступные наушники Galaxy Buds FE уже 4 октября.

Samsung объявила дату осенней презентации своих новинок, опубликовав тизерное изображение.

Смартфон Galaxy S23 FE будет иметь цену около 599 долларов, а наушники будут стоить около 99 долларов. Пока цена планшета неизвестна.

Galaxy S23 FE ожидается с 6,4-дюймовым AMOLED-экраном, который будет иметь адаптивную частоту обновления от 60 до 120 Гц и яркость 1450 нит.

В разных странах смартфон будет оснащаться процессорами Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1. Предполагается, что будет доступно две версии: 8+128 ГБ и 8+256 ГБ.

FE-модели отличаются демократичной ценой, дизайном, основанным на старших моделях линейки S, и использованием флагманских компонентов.