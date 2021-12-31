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Samsung объявила о дебюте 11 января нового мобильного процессора с графикой AMD RDNA 2

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Два крупнейших производителя мобильных процессоров уже представили свои флагманские чипы, теперь очередь дошла до Samsung.

Qualcomm и MediaTek уже показали свои самые производительные чипы, причем Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm уже устанавливается в смартфоны.

Процессор Dimensity 9000 от MediaTek в аппаратах появится только через пару месяцев.

Samsung не стала тянуть с презентацией Exynos 2200, его презентация пройдет 11 января.

Напомним, Exynos 2200 разработан совместно с AMD. От «красных» процессору досталось графическое ядро с поддержкой трассировки лучей.

Exynos 2200 Samsung
ASTERA
Выходные данные
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