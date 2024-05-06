Согласно отчету Counterpoint Research, мировой рынок смартфонов продемонстрировал рост на 6% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года. Этот рост связан с высокими показателями в ряде ключевых регионов, включая Европу, Латинскую Америку, Африку и Ближний Восток. Развивающиеся рынки также продолжают демонстрировать сильный импульс.

Наибольший рост был зафиксирован в Центральной и Восточной Европе. Потребительский спрос на смартфоны постепенно растет, а уровень запасов на рынках улучшается.

Важной тенденцией является увеличение доходов от премиальных предложений в сравнении с объемами поставок. Это связано с появлением новых форм-факторов, таких как складные устройства, а также с расширением функциональных возможностей смартфонов.

Samsung обошла Apple и стала лидером по поставкам смартфонов в мире, занимая 20% рынка. Поставки Apple сократились на 13% в годовом исчислении, главным образом из-за увеличения запасов в предыдущем квартале. Китайский бренд Xiaomi продемонстрировал самый быстрый рост, увеличив поставки на 34% в годовом исчислении.

Показатели различных брендов варьировались в разных регионах. Некоторые бренды, такие как Transsion (Tecno, Itel и Infinix), показали высокие результаты в определенных регионах, в то время как OPPO столкнулась со снижением поставок на некоторых рынках из-за усиления конкуренции. Xiaomi, в свою очередь, продемонстрировала рост почти на всех ключевых рынках.

Перспективы на следующий квартал остаются оптимистичными, и ожидается, что эта тенденция будет сохраняться и в последующих кварталах 2024 года.