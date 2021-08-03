Samsung обогнал Intel по выручке во втором квартале 2021 года

Samsung удалось добиться заметных успехов в полупроводниковой промышленности. В настоящее время компания является крупнейшим производителем микросхем в мире по выручке во втором квартале этого года, опередив отраслевого гиганта Intel.

Во втором квартале 2021 года южнокорейскому технологическому гиганту удалось обогнать Intel и стать ведущим производителем микросхем в мире с точки зрения выручки. По мнению аналитиков, в ближайшее время ожидается сохранение этих позиций. За этот период известный производитель микросхем памяти заработал 22,74 триллиона вон (примерно 19,7 миллиардов долларов США) или 18,5 миллиардов долларов США, если вычесть вклад бизнес-единицы, которую он планирует продать.

Между тем, Intel удерживала первое место на протяжении большей части последних трех десятилетий, уступая южнокорейскому бренду только в 2017 и 2018 годах, во время бума продаж микросхем памяти. На прошлой неделе Samsung представила свой финансовый отчет, в котором также сообщалось, что во втором квартале общая операционная прибыль выросла на 54% в годовом исчислении. Примечательно, что компания объяснила свою высокую производительность более высокими, чем ожидалось, ценами на микросхемы DRAM и NAND из-за неудовлетворенного спроса во время пандемии.

Хотя в настоящее время компания опережает Intel, эксперты полагают, что это может быть не слишком долго, поскольку американская компания активно продвигает свой амбициозный проект, чтобы стать лидером в литейном бизнесе, который производит передовые микросхемы для производителей микросхем и конструкторы микросхем.

Источник — Astera.