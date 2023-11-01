Samsung обновила самый большой и навороченный монитор Odyssey Ark 2

Компания Samsung представила второе поколение своего крупнейшего монитора — Odyssey Ark 2nd Gen, первое поколение которого было выпущено в августе 2022 года.

Odyssey Ark представляет собой монитор с выгнутым 55-дюймовым экраном на основе технологии miniLED и особым режимом, называемым «режимом кабины». Этот режим позволяет пользователю поворачивать экран на 90° таким образом, что нижняя часть будет находиться в вертикальном положении, а верхняя будет свисать над головой.

Вторая версия монитора получила улучшенную функцию Multi-View, которая позволяет одновременно отображать изображения с четырех источников на экране. Один из портов HDMI был заменен на DisplayPort.

Монитор имеет разрешение 3840×2160, пиковую яркость 600 нит, время отклика 1 мс, контрастность 1 000 000:1 и частоту обновления 165 Гц.

Экран имеет матовое покрытие, а его кривизна составляет 1000R. Монитор совместим с технологией AMD FreeSync Premium Pro, обеспечивающей плавное отображение изображений в играх без разрывов. Кроме того, монитор имеет сертификацию HDR10+ и поддерживает локальное затемнение с пиковой яркостью 600 нит.

Звуковая система монитора впечатляет — он оснащен четырьмя динамиками (по одному в каждом углу) и двумя сабвуферами общей мощностью 60 Вт. Среди дополнительных функций можно отметить встроенный KVM-переключатель, который позволяет управлять несколькими компьютерами с помощью одной мыши и клавиатуры.

Монитор работает на операционной системе Tizen, которая также используется в смарт-телевизорах Samsung. На мониторе предустановлены приложения Samsung Health, SmartThings Hub и Samsung Gaming Hub.

Для подключения доступны Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, два разъема HDMI 2.1, один HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 2.0, Ethernet и разъем 3,5 мм. Монитор также поддерживает AirPlay 2, Smart View и Tap View.

Одyssey Ark 2nd Gen можно приобрести на официальном сайте Samsung по цене 2999 долларов (279 600 рублей).