Samsung обновила перечень устройств, которые больше не будут поддерживаться

Samsung регулярно обновляет свои списки устройств, которые больше не будут получать новые версии операционной системы или обновления безопасности.

Смартфоны Galaxy A90 5G, Galaxy M10s и Galaxy M30s, выпущенные в конце 2019 года, получат последнее обновление в виде октябрьского патча безопасности на базе Android 13.

Планшет Galaxy Tab S6, выпущенный в августе 2019 года, также получит последнее обновление в виде осеннего патча от Google.

С другой стороны, четыре других устройства — Galaxy A03s, Galaxy M32, Galaxy M32 5G и Galaxy F42 5G — которые были представлены в конце 2021 года, получат всего два небольших обновления Android в течение следующих 12 месяцев, после чего поддержка для них завершится.

Общая продолжительность поддержки устройств Samsung составляет в среднем 5 лет, но это может варьироваться в зависимости от конкретной модели и региона.