Первыми пользователями, которые начали получать обновления, стали те, кто проживает в Малайзии и Германии.

Уже скоро обновление доберётся и до других стран. Samsung обновил флагманские смартфоны Galaxy Note10 и Note10+, выпустив прошивку с номером N97xFXXU2BTB5.

Это первое обновление смартфонов после того, как они обновились до новой One UI 2.0.

В последнем обновлении предлагают улучшения в распознавании лиц и полноэкранных жестах управления. Мартовского обновления безопасности в обновлении нет.