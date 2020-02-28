Samsung обновил флагманские смартфоны Galaxy Note10 и Note10+28.02.2020 09:32
Первыми пользователями, которые начали получать обновления, стали те, кто проживает в Малайзии и Германии.
Уже скоро обновление доберётся и до других стран. Samsung обновил флагманские смартфоны Galaxy Note10 и Note10+, выпустив прошивку с номером N97xFXXU2BTB5.
Это первое обновление смартфонов после того, как они обновились до новой One UI 2.0.
В последнем обновлении предлагают улучшения в распознавании лиц и полноэкранных жестах управления. Мартовского обновления безопасности в обновлении нет.
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