Samsung не будет использовать в Samsung Galaxy S21 FE процессоры Snapdragon

Samsung из-за дефицита чипов вынуждена была не только перенести выход Samsung Galaxy S21 FE, но также и отказаться от процессоров Snapdragon.

На глобальном рынке сейчас наблюдается серьезный дефицит микросхем, из-за которого страдают не только производители смартфонов и консолей, но также автопроизводители и другие секторы, занимающиеся производством.

Samsung тоже является производителем микросхем, и изначально Galaxy S21 FE планировали выпустить в августе, но дефицит заставил компанию перенести презентацию смартфона на более поздний срок.

К тому же он на глобальном рынке будет предлагаться с процессором Exynos, а на рынке США с Snapdragon 888.

Samsung Galaxy S21 FE уже прошел сертификацию в Федеральной комиссии по связи США, и как оказалось устройство будет способно работать с зарядными блоками EP-TA800 (25 Вт) и EP-TA845 (45 Вт), но их не будет в коробке со смартфоном.