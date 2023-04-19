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Samsung названы самыми популярными смартфонами в мире

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Специалисты портала Сanalys сообщили, какие смартфоны являются самыми популярными на мировом рынке в этом году.

Оказалось, что устройства Samsung являются лидерами, и только на втором месте оказались аппараты Apple. В целом на глобальном рынке смартфонов наблюдается снижение продаж на 12%.

Смартфоны показывают падение уже пятый квартал подряд из-за глобального кризиса и более бережного обращения к гаджетам со стороны пользователей.

Что касается самых популярных смартфонов то тут лидером является Samsung с показателем 22% доли рынка.

На один процент меньше у Apple, а на третьем месте Xiaomi с долей 11%. На четвертом и пятом месте оказались OPPO и vivo с результатами 10 и 8%. На других производителей приходится 28% доли рынка.

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