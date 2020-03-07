Samsung намерена перенести часть производства смартфонов во Вьетнам

Все это связано с эпидемией коронавируса в Южной Корее, где регулярно приходится закрывать завод.

Более недели назад на заводе компании по выпуску складных смартфонов выявили случай заражения работника, из-за чего работу завода временно приостановили, а линии были продезинфицированы.

Позже завод начал снова работать, однако на нем снова выявили зараженного коронавирусом сотрудника.

В связи с этим компания приняла решение о временном переносе производства смартфонов во Вьетнам.

Как только ситуация стабилизируется, производство в Южной Корее снова возобновят.