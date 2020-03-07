Samsung намерена перенести часть производства смартфонов во Вьетнам

Samsung намерена перенести часть производства смартфонов во Вьетнам07.03.2020 15:37
Все это связано с эпидемией коронавируса в Южной Корее, где регулярно приходится закрывать завод.
Более недели назад на заводе компании по выпуску складных смартфонов выявили случай заражения работника, из-за чего работу завода временно приостановили, а линии были продезинфицированы.
Позже завод начал снова работать, однако на нем снова выявили зараженного коронавирусом сотрудника.
В связи с этим компания приняла решение о временном переносе производства смартфонов во Вьетнам.
Как только ситуация стабилизируется, производство в Южной Корее снова возобновят.
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