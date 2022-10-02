В компании решили вывести на рынок по программе Re-Newed новые устройства.

Так, Samsung намерена начать продавать восстановленные смартфоны Galaxy S22 и другие аппараты, выпущенные в 2022 году и ранее. Сейчас по программе предлагаются только устройства, которые вышли на рынок несколько лет назад.

Например, в Великобритании предлагают восстановленные Galaxy S20 и Galaxy Note 20, в США — Galaxy S21 и Galaxy Note 10.

В ближайшее время, как сообщили зарубежные СМИ, стартуют продажи восстановленных Galaxy S22 и других новых гаджетов.