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Samsung намерена начать продавать восстановленные смартфоны Galaxy S22

Автор На чтение 1 мин Просмотров 118 Опубликовано

В компании решили вывести на рынок по программе Re-Newed новые устройства.

Так, Samsung намерена начать продавать восстановленные смартфоны Galaxy S22 и другие аппараты, выпущенные в 2022 году и ранее. Сейчас по программе предлагаются только устройства, которые вышли на рынок несколько лет назад.

Например, в Великобритании предлагают восстановленные Galaxy S20 и Galaxy Note 20, в США — Galaxy S21 и Galaxy Note 10.

В ближайшее время, как сообщили зарубежные СМИ, стартуют продажи восстановленных Galaxy S22 и других новых гаджетов.

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