Samsung намекнула на запуск своего нового чипа Exynos 19 ноября

Согласно недавнему сообщению в Instagram о южнокорейском технологическом гиганте @samsungexynos, по слухам, Exynos 2200 SoC может быть официально выпущен 19 ноября 2021 года. Сообщение в Instagram гласит: «Игровая графика продолжает развиваться, давайте покажем вам, какие развлечения будут похоже в будущее. Все изменится 19 ноября 2021 года». Сообщение в социальных сетях даже принесло новый «#EverythingChanges», что означает, что скоро будет громкое объявление.

Так что это может быть официальным подтверждением того, что Exynos следующего поколения будет объявлен позже в этом месяце. В заголовке Samsung добавляет, что « Игры прошли долгий путь. То, что мы привыкли называть «иммерсивным», зависело от множества внешних факторов, таких как окружающая среда. Но достижения полупроводников изменили это — узнайте, как это сделать, когда мы переедем в наш новый дом 19 ноября. Будьте на связи.»

Источник — Astera.