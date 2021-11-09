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Samsung намекнула на запуск своего нового чипа Exynos 19 ноября

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Согласно недавнему сообщению в Instagram о южнокорейском технологическом гиганте @samsungexynos, по слухам, Exynos 2200 SoC может быть официально выпущен 19 ноября 2021 года. Сообщение в Instagram гласит: «Игровая графика продолжает развиваться, давайте покажем вам, какие развлечения будут похоже в будущее. Все изменится 19 ноября 2021 года». Сообщение в социальных сетях даже принесло новый «#EverythingChanges», что означает, что скоро будет громкое объявление.

Samsung намекнула на запуск своего нового чипа Exynos 19 ноября

Так что это может быть официальным подтверждением того, что Exynos следующего поколения будет объявлен позже в этом месяце. В заголовке Samsung добавляет, что « Игры прошли долгий путь. То, что мы привыкли называть «иммерсивным», зависело от множества внешних факторов, таких как окружающая среда. Но достижения полупроводников изменили это — узнайте, как это сделать, когда мы переедем в наш новый дом 19 ноября. Будьте на связи.»

Источник — Astera.

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