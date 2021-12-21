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Samsung не будет выпускать смартфоны-флагманы с пластиковым корпусом

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Samsung для удешевления использует в своих смартфонах пластиковую заднюю панель.

Такая участь досталась и Galaxy S21, который получил пластиковый корпус, при этом старшие модели серии получили стеклянные задние панели.

В 2022 году ситуация изменится, Samsung перестанет экономить и всю серию Galaxy S22 оснастить стеклянными панелями, причем в S22 Ultra она будет фактурной.

Ожидается, что Galaxy S22 представят в феврале 2022 года. В самом младшем смартфоне серии будет установлен 6,06-дюймовый экран, а в S22 + уже 6,55-дюймовый.

Вся серия Galaxy S22 получит экраны, работающие на частоте 120 Гц.

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