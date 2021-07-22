Технология быстрой зарядки для смартфонов развивается с каждой новой версией флагманского смартфона, и основные разработки в этом отношении поступают от китайских производителей, при этом OPPO анонсировала технологию Super Flash Charging мощностью 125 Вт.

Теперь южнокорейский технологический гигант Samsung также работает над новой технологией быстрой зарядки мощностью 65 Вт для своих будущих смартфонов премиум-класса. Также сообщается, что технология быстрой зарядки может быть использована в грядущей линейке Galaxy S22.

Согласно последней информации, поступающей от типстера Tron, зарядное устройство на 65 Вт находится на стадии тестирования для «Rainbow», которое является кодовым названием для будущих смартфонов серии Galaxy S22. Здесь R обозначает ванильную модель, G обозначает вариант Plus, а B обозначает модель Ultra.

Смартфоны премиум-класса от компании поставляются с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, например Samsung Galaxy Note10 +. Однако большинство устройств южнокорейского бренда поддерживают зарядку от 15 до 25 Вт. Это слишком мало для ведущего мирового производителя смартфонов, когда несколько компаний предлагают технологию более быстрой зарядки.

Зарядное устройство на 65 Вт от Samsung было сертифицировано TÜV SÜD в феврале этого года. Это то же зарядное устройство с номером модели EP-TA865, которое было сертифицировано южнокорейской организацией NRRA в сентябре прошлого года.

Процесс сертификации показал, что зарядное устройство будет иметь максимальную выходную мощность 20 В / 3,25 А и будет поддерживать последний стандарт USB-IF PD (Power Delivery), который включает спецификацию под названием Programmable Power Supply (PPS).

Источник — Astera.