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Samsung начинает тестирование One UI 3.1.1, релиз назначен на конец августа

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Samsung выпустила One UI 3.0 на базе Android 11 в конце 2020 года. Ранее в этом году компания представила One UI 3.1, запустив серию Galaxy S21. Шесть месяцев спустя южнокорейский технологический гигант приступил к тестированию One UI 3.1.1.

Samsung начинает тестирование One UI 3.1.1, релиз назначен на конец августа

По словам источника, модератор на форуме сообщества Samsung показал, что интерфейс 3.1.1 будет выпущен для Galaxy S21 примерно в конце августа. Это означает, что грядущие Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, которые, как ожидается, появятся на полках магазинов примерно в то же время, скорее всего, дебютируют с этой версией программного обеспечения.

Кроме того, согласно приложению CheckFirm, Samsung уже начал тестирование One UI 3.1.1 для серии Galaxy S21. Следовательно, обновление действительно должно прибыть к концу следующего месяца.

К сожалению, о следующей итерации One UI ничего не известно. Переходя на One UI 2.5 и One UI 1.5, которые являются предшественниками One UI 3.1.1, новая версия должна в основном содержать новые функции для смартфонов и планшетов премиум-класса.

Источник — Astera.

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