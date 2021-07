Samsung выпустила One UI 3.0 на базе Android 11 в конце 2020 года. Ранее в этом году компания представила One UI 3.1, запустив серию Galaxy S21. Шесть месяцев спустя южнокорейский технологический гигант приступил к тестированию One UI 3.1.1.

По словам источника, модератор на форуме сообщества Samsung показал, что интерфейс 3.1.1 будет выпущен для Galaxy S21 примерно в конце августа. Это означает, что грядущие Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, которые, как ожидается, появятся на полках магазинов примерно в то же время, скорее всего, дебютируют с этой версией программного обеспечения.

Кроме того, согласно приложению CheckFirm, Samsung уже начал тестирование One UI 3.1.1 для серии Galaxy S21. Следовательно, обновление действительно должно прибыть к концу следующего месяца.

К сожалению, о следующей итерации One UI ничего не известно. Переходя на One UI 2.5 и One UI 1.5, которые являются предшественниками One UI 3.1.1, новая версия должна в основном содержать новые функции для смартфонов и планшетов премиум-класса.

Источник — Astera.