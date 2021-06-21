Samsung начинает работу над Android 12 для серии Galaxy S21

Google представила первую бета-версию своей новой операционной системы Android 12 в прошлом месяце во время ежегодной конференции разработчиков. Недавно компания начала выпускать бета-версию 2, которая теперь доступна для смартфонов от избранных брендов.

В новом отчете утверждается, что Samsung начала работу над Android 12 для смартфонов серии Galaxy S21. Примечательно, что Android 12 все еще находится в стадии бета-тестирования, и официальный релиз ожидается в сентябре.

Хотя официальные сроки обновления от южнокорейского гиганта еще не известны, ожидается, что Samsung начнет развертывание Android 12 с новой версией своего пользовательского интерфейса — One UI.

Сообщается, что Samsung собирается провести Samsung Developer Conference (SDC) в октябре или ноябре, но, если судить по прошлому году, пользователям не придется так долго ждать выхода One UI 4.0 на базе Android 12. Первая бета-версия для разработчиков должна появиться где-то в августе.

Серии Galaxy S21 смартфонов является самой последней линейке компании в своей флагманской линейки и телефоны гарантированно обновляются в течение трех лет. В серии Galaxy S компания также выпустит линейки от Android 12 до Galaxy S10 и Galaxy S20.

Источник — Astera.