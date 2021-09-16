Samsung начинает массовое производство OLED-экранов для ноутбуков с частотой 90 Гц

Samsung Display выполняет свое обещание по наращиванию производства OLED. Компания начала массовое производство OLED-панелей 90 Гц размером с ноутбук, которые появятся в нескольких грядущих 14-дюймовых ноутбуках Asus.

«Спрос на ноутбуки неуклонно растет, поскольку работа из дома и удаленное обучение становятся новой нормой», — говорится в заявлении заместителя генерального директора Asus YC Chen. «OLED-дисплеи могут удовлетворить различные потребности потребителей, поскольку они используют ноутбуки для учебы, виртуальных встреч, потоковой передачи видео, игр и многого другого».

В заявлении Samsung Display говорится: «OLED-панель с частотой 90 Гц предлагает больше возможностей для потребителей, которые хотят наслаждаться высококачественным контентом на своих ноутбуках. С нашими инновационными OLED-дисплеями мы являемся пионерами и лидерами на рынке технологий отображения, обеспечивающих превосходное качество изображения ».

Samsung Display впервые объявила, что вскоре начнет массовое производство OLED-панелей еще в январе , хотя список партнеров не указывал. «Панели OLED могут наилучшим образом удовлетворить разнообразные потребности потребителей в ноутбуках, используемых в удаленной работе, онлайн-обучении, потоковой передаче видео и играх», — заявила тогда компания .’

Хотя это первое официальное подтверждение Samsung Display, что массовое производство началось, это объявление не должно стать сюрпризом для всех, кто следил за рынком ноутбуков. За некоторыми исключениями, OLED в последние годы в основном используется на больших ноутбуках высокого класса, но вскоре он станет гораздо более обычным явлением для небольших и более доступных ноутбуков, если не ошибаются недавние анонсы производителей оборудования. В прошлом месяце основные производители, включая Asus и Lenovo, анонсировали множество OLED-ноутбуков разных размеров и цен, многие из которых имеют опцию 90 Гц.

Согласно Samsung, новые панели с частотой 90 Гц появятся в грядущих 14-дюймовых Zenbook (предположительно, Asus Zenbook 14X ) и 14-дюймовых Vivobook Pro.

Zenbook 14X, который Asus анонсировал 2 сентября, будет доступен либо с дисплеем 4K OLED HDR, либо с дисплеем OLED с частотой 2,8K, 90 Гц, стоимость моделей начинается с 1399,99 долларов. (Это шаг вперед по сравнению с новейшим ультрапортативным OLED-дисплеем Zenbook от Asus, Zenbook 13 , который имеет OLED-экран FHD и стоит от 799,99 долларов ).

Asus также оснастила ряд своих продуктовых линеек новыми OLED-панелями. Его ProArt StudioBook 16 OLED и ProArt StudioBook 16 , ожидаемые в четвертом квартале, станут одними из первых 16-дюймовых ноутбуков с 4K OLED-дисплеями HDR. 14-дюймовые, 15-дюймовые и 16-дюймовые модели бюджетной линейки VivoBook (от 749,99 долларов США) также были оснащены OLED, как и ZenBook Pro Duo 15 с двумя экранами и сверхлегкий ExpertBook компании. бизнес линия.

Чтобы не отставать, Lenovo также анонсировала в начале этого месяца множество ноутбуков с OLED-дисплеями (также использующих OLED-панели Samsung). В октябре появится IdeaPad Slim 7 Carbon с OLED-экраном 90 Гц, который, по заявлению Lenovo, станет самым легким 14-дюймовым ноутбуком с OLED-дисплеем на рынке всего за 2,37 фунта. (Это будет экран QHD + OLED с более низким разрешением, чем у панели 4K на Zenbook 14X). Также в октябре ожидается выпуск 13,3-дюймового Lenovo Chromebook Duet 5 , OLED-планшета Chrome OS со съемным корпусом для клавиатуры. Начиная с 429,99 долларов, это, вероятно, будет один из самых доступных ноутбуков, когда-либо оснащенных технологией OLED.