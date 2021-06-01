Samsung начинает массовое производство компонентов Galaxy Z Fold3

В свежем отчете Winfuture.de говорится, что Samsung начала массовое производство периферийных компонентов грядущего Galaxy Z Fold3. Новая разработка предполагает, что южнокорейская компания может планировать выпустить Z Fold3 в ближайшие несколько месяцев.

Издание сообщило, что компания, похоже, планирует производить Z Fold3 в ограниченных количествах. Утверждается, что начальное количество составляет лишь около трети того, что компания обычно производит для других своих устройств. Это может быть связано с тем, что смартфоны Samsung со складными дисплеями имеют высокую цену по сравнению с их обычными смартфонами с обычными дисплеями. Похоже, что компания будет постепенно увеличивать производство устройств Z Fold3.

Ожидается, что Galaxy Z Fold3 станет первым телефоном Samsung с встроенной камерой. Кроме того, вероятно, это будет первый складной телефон от бренда с поддержкой стилуса S Pen.

Отчеты показали, что Galaxy Z Fold3 имеет 6,2-дюймовый экран S-AMOLED с частотой 120 Гц и складной внутренний дисплей S-AMOLED с диагональю 7,5 дюйма с разрешением QHD + и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Snapdragon 888 или, по слухам, чип Snapdragon 888+ может питать Z Fold3. Он может предложить до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти.

Его задняя часть может быть оснащена системой с тройными камерами 12-мегапикселей + 12-мегапикселей + 12-мегапикселей, а также может содержать переднюю камеру на 10 мегапикселей. Внутренний складной экран может быть интегрирован с встроенной камерой на 16 мегапикселей . Устройство может содержать аккумулятор емкостью 4400 мАч, который может поддерживать быструю зарядку 25 Вт , беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку.

Источник — Astera.