Samsung начала разрабатывать преемника гибкому Galaxy Fold

О проекте уже раскрыли некоторые подробности, а наряду с этим стало известно и кодовое название смартфона со складным экраном, который придет на смену Galaxy Fold.

Итак, преемник этого аппарата носит кодовое название Winner2 (aka Win2), тогда как Galaxy Fold назывался Winner. Согласно последней информации модель будет предлагаться в версии с LTE и 5G.

Также сообщается, что модель будет иметь 8,0-дюймовый экран, а работать она будет на процессоре Snapdragon 865.

Что касается камеры, то в ней будет датчик на 108 Мп, а еще смартфону приписывают стилус S Pen.

По предварительным данным, презентация Galaxy Fold нового поколения состоится ближе к концу этого года.