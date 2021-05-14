Samsung начала продажи новых ноутбуков Samsung Galaxy Book Pro и Pro 360

В конце апреля Samsung представила свои ноутбуки Galaxy Book Pro и Pro 360. Эти модели теперь можно заказать на официальном сайте производителя.

США стала первым рынком, где начали предлагаться Galaxy Book Pro и Pro 360, в этом регионе тонкие модели можно купить от 999 до 1299 долларов.

Так, базовая версия Galaxy Book Pro с 13-дюймовым экраном стоит 999 долларов. За модификацию с 15-дюймовой панелью придется заплатить 1099 долларов.

Samsung Galaxy Book Pro 360 в минимальной конфигурации с 13-дюймовым AMOLED дисплеем стоит 1199 долларов, а за такую же версию, но уже с 15-дюймовой матрицей придется отдать 1299 долларов.

Напомним, новинки получили процессоры Intel Core 11-го поколения. При оформлении Galaxy Book Pro и Pro 360 через официальный сайт компании покупатели получат бонусы в размере 180 долларов, но эту сумму можно потратить только на приобретение дополнительных аксессуаров.

