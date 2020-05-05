Samsung начала продажи ноутбуков с QLED-дисплеями

Samsung объявила о начале продажи ноутбуков с QLED дисплеями. Новая серия представлена тремя моделями — Galaxy Book Flex, Galaxy Book Ion и Galaxy Book Flex Alpha

Book Flex и Book Ion можно будет заказать с 13,3- или 15,6-дюймовым экраном, причем в независимости от диагонали разрешение экрана составит 1920х1080 пикселей.

В 13-дюймовой модификации дискретной графики не будет, а в 15-дюймовом варианте в ноутбуке установили NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти.

В основе Book Flex и Book Ion используются процессоры семейства Intel Ice Lake. Оперативной памяти в новинках до 16 ГБ, SSD накопитель до 1 ТБ.

Главные отличия Book Flex и Book Ion заключаются в материале корпуса и поддержке S-Pen.



Самым младшим в новой серии стал Book Flex Alpha, у которого 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей, до 12 ГБ оперативной памяти, встроенный NVMe накопитель до 1 ТБ и процессоры Intel Core десятого поколения.

Все новинки получили стереодинамики AKG и поддержку Wi-Fi 6. Стоимость Galaxy Book с QLED экранами варьируется от 850 до 1399 долларов.