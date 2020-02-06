Samsung начала блокировать Smart-телевизоры россиян

В России и странах СНГ стали жаловаться на телевизоры от компании Samsung. В соцсетях пишут, что корейский производитель начал блокировать некоторые Smart-функции.

Пользователи на экранах стали видеть надпись, что в данном регионе полноценно устройство не может работать.

С данной проблемой столкнулись пользователи РФ, Белоруссии, Украины и других стран.

Как оказалось, компания Samsung начала бороться с нелегально ввезенными телевизорами в ту или иную страну.

Пользователи уже разобрались как обойти блокировку. Так, для этого в настройках достаточно изменить регион.

Но в Samsung отметили, что так делать не стоит, и нужно приобретать технику у официальных ретейлеров.