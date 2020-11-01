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Samsung начала бета-тестирование One UI 3.0 на некоторых своих смартфонов

01.11.2020 13:29

На данный момент сборки One UI 3.0 находятся на стадии публичной бета-версии. Устройства семейства Galaxy S20 как в США, так и в Германии , зарегистрированные в программе, уже работают с тестовым Android 11, ПЗУ One UI 3.0 и в более поздних разработках, как и устройства Note20 в США. На официальном веб-сайте компании в Малайзии появилась новая страница, на которой освещены некоторые из основных новых дополнений и изменений в One UI 3.0.

Однако, вероятно, самая большая новость там — обещание запуска One UI 3.0 в ноябре. Samsung еще не представила официально список поддерживаемых устройств, регионы и дорожную карту. Однако, учитывая текущий график бета-тестирования, можно предполагать, что семейство S20 будет первым в очереди. Поскольку на рассматриваемой странице демонстрации также широко представлены и упоминаются как старый Galaxy Fold, так и новый Z Fold2, а также устройства Galaxy Tab, мы ожидаем довольно широкого первоначального запуска.

Некоторые из выделенных новых интерфейсов включают переработанную быструю панель, которая включает элементы управления мультимедиа Android 11, позволяя пользователям легко переключаться между различными источниками воспроизведения мультимедиа и элементами управления.

Samsung начала бета-тестирование One UI 3.0 на некоторых своих смартфонов

One UI 3.0 также удвоит количество категорий на экране динамической блокировки и увеличит выбор до 10.

Samsung начала бета-тестирование One UI 3.0 на некоторых своих смартфонов

На странице несколько раз довольно заметно выделялся Galaxy Z Fold2. Мультиактивное окно с трехсторонним разделением дисплея не совсем новое и присутствует в Z Fold2 с момента его запуска. Тем не менее, теперь он получает некоторые новые настройки для Android 11 и One UI 3.0, которые также будут распространяться на оригинальный Galaxy Fold, а также на Galaxy Tab S7 и S7 +.

Samsung начала бета-тестирование One UI 3.0 на некоторых своих смартфонов

Двойной предварительный просмотр и селфи с задней камеры — еще один пример функций, уже доступных в Z Fold2, которые повышают универсальность камеры за счет использования уникального форм-фактора. Их очень не хватало в оригинальном Galaxy Fold, но они будут перенесены в него с обновлением One UI 3.0.

Samsung начала бета-тестирование One UI 3.0 на некоторых своих смартфонов

В еще одном упоминании о Galaxy Z Fold2 Samsung, по-видимому, планирует настроить свое поведение настройки просмотра , перейдя от внешнего дисплея к внутреннему и наоборот. В настоящее время Z Fold2 уже имеет отличную возможность использовать настройки DPI, подобные планшетным, и варианты пользовательского интерфейса приложения, если они доступны.

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