Samsung на CES 2024 показала OLED-телевизор S95D, который действительно не бликует

На выставке CES компания Samsung представила свой новый OLED-телевизор третьего поколения — S95D. Этот телевизор высокого класса обладает рядом впечатляющих функций, включая яркий дисплей и отсутствие бликов.

Samsung утверждает, что S95D способен устранять любые отражения даже при попадании света на экран. Для достижения этого был использован «специальный слой твердого покрытия и рисунок покрытия поверхности», чтобы сохранить углы обзора и цветовую точность.

S95D является самым ярким OLED-телевизором в истории Samsung. Он доступен в размере до 77 дюймов и имеет частоту обновления 144 Гц, что делает его подходящим для игрового процесса.

Телевизор также обеспечивает точность цветопередачи на основе искусственного интеллекта, подтвержденную компанией Pantone. Все это упаковано в тонкий корпус толщиной 11 мм и поставляется с Samsung One Connect Box.

S95D работает на последней версии ОС Tizen от Samsung и поддерживает HDR10 и HDR10+. Компания также представила урезанную версию OLED-телевизора S90D, которая лишена некоторых элементов и дизайна флагманской модели без бликов.