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Samsung на базе Galaxy A71 5G создала Galaxy A Quantum с квантовым шифрованием

17.05.2020 13:09

В Южной Корее был представлен новый смартфон Samsung Galaxy A Quantum. Его презентацию провел разработчик и крупнейший мобильный оператор страны SK Telecom.
Новинка рассчитана на работу в сетях пятого поколения, причем в аппарате отдельно применили технологию квантового шифрования.

Samsung на базе Galaxy A71 5G создала Galaxy A Quantum с квантовым шифрованием

Для этого в смартфон установили отдельный процессор Quantum Random Number Generator (QRNG), который генерирует набор случайных чисел, и обеспечивает высокую защиту от взлома.

Разработкой чипсета QRNG занималась компания ID Quantique, а это дочернее подразделение SK Telecom, зарегистрированное в Швейцарии.

QRNG за счет сложной комбинации чисел обеспечивают максимальную защиту, которую невозможно взломать.

Созданные модулем ключи можно использовать для создания сертификатов безопасности и бесконтактных платежей, причем этот метод в отличие от существующих сейчас систем намного надежнее, так как хакеры не смогут предсказать последовательность чисел.

Основой для защищенного смартфона стал Galaxy A71 5G. Новинка от своего донора отличается только QRNG.

В Южной Корее за Galaxy A Quantum в эквиваленте придется заплатить 39 тысяч рублей. Аппарат станет доступен для покупки с 22 мая.

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