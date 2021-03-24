Компания Samsung регулярно патентует новые решения для складных смартфонов. Недавно Samsung запатентовала устройство, в котором экран будет гнуться в двух местах.

То есть Samsung может выпустить складной смартфон-гармошку с возможностью складывания дисплея в двух местах, как буква Z.

Благодаря такому решению компания создаст компактный аппарат с большим экраном. То есть по сути такое устройство сложно назвать смартфоном, так как это будет планшет.

Соотношение сторон экрана составит 16:9 или 18:9.

Предположительно такая новинка может дебютировать уже в этом году наряду с новым Galaxy Z Fold и «раскладушкой» Galaxy Z Flip.