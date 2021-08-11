Samsung может выпустить Galaxy Z Slide с выдвижным подвижным дисплеем

Samsung собирается запустить Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 в рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2021 позднее сегодня (11 августа 2021 года). Но новый патент показал, что на мероприятии Unpacked 2022 компания может представить Galaxy Z Slide с выдвижным дисплеем.

Согласно отчету LetsGoDigital, южнокорейский технологический гигант подал заявку на новый патент в Германии. Теперь похоже, что Samsung также работает над аналогичным собственным смартфоном. Эта модель также имеет поворотный экран, который охватывает телефон, и его дисплей также можно выдвинуть с одной стороны.

Глядя на запатентованные изображения, устройство выглядит как обычный смартфон спереди, в то время как на задней панели с одной стороны расположен вертикально сложенный модуль тройной камеры, а изогнутый дисплей покрывает почти половину другой стороны. Примечательно, что не изогнутая сторона — это то место, откуда выходит дисплей, что может увеличить общий размер основного экрана примерно на 40-50 процентов. Пользовательский интерфейс, очевидно, будет адаптироваться в зависимости от того, как используется устройство.

Одним из заметных различий между патентом Huawei Mate X Rollable и Galaxy Z Slide является поддерживающая конструкция выдвигающегося дисплея. В то время как в первом используются различные магниты для предотвращения сгибания дисплея, во втором используются несколько гибких / эластичных «несущих пленок», чтобы дисплей оставался натянутым после того, как он покидает основной корпус и рамку смартфона.

Источник — Astera.