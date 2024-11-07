Samsung может выпустить Galaxy Ring 2 раньше запланированного срока

Согласно новым слухам, Samsung может ускорить запуск второго поколения умного кольца Galaxy Ring и выпустить его раньше, чем ожидалось. Ранее планировалось, что устройство появится летом следующего года, однако утечки предполагают, что релиз может состояться в более ранний срок. Конкретная дата пока остаётся неизвестной.

Ожидается, что выход устройства в январе, одновременно с Galaxy S25, выглядит маловероятным, а релиз в июле, в рамках презентации новых складных устройств, вполне возможен. На данный момент наиболее вероятным периодом для выпуска Galaxy Ring 2 называют промежуток между этими двумя событиями, хотя Samsung редко проводит отдельные мероприятия для анонса одного устройства.

Galaxy Ring 2 обещает стать тоньше и предложить улучшенную автономность по сравнению с первым поколением. Также ходят слухи о внедрении новых функций, среди которых может быть поддержка NFC для бесконтактных платежей, что значительно расширит возможности устройства.