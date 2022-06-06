Компания Samsung может выпустить доступный раскладной смартфон в 2022 году

Некоторые не самые авторитетные сетевые источники сообщили, что Samsung в этом году выпустить недорогой раскладной смартфон.

Сообщается, что помимо Galaxy Z Fold 4 и Flip 4, еще будет представлена третья «раскладушка», которая может носить название Galaxy Z Fold Lite, но еще есть информация что ее отнесут к линейке Galaxy A.

Стоит отметить, что ранее про новую модель с гибким экраном никто не сообщал, к тому же она возможно сейчас не нужна компании Samsung, так как текущие модели очень хорошо продаются и у них на глобальном рынке практически нет конкуренции.