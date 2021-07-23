В то время как Samsung, как ожидается, выпустит Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 где-то в следующем месяце, только что появился новый патент, который раскрывает возможный дизайн будущего складного смартфона от этого бренда.

Согласно отчету, в начале этого года южнокорейский технологический гигант подал новый патент в WIPO, который недавно был выдан. Патент поставляется с определенными эскизами дизайна, на которых изображен складной телефон-раскладушка с вращающейся камерой на шарнире, что означает, что это может быть будущая модель Galaxy Z Flip. Примечательно, что патент фокусируется на уникальном модуле камеры смартфона. Модуль может вращаться вверх и назад, что позволяет делать снимки под разными углами.

Это также будет означать, что модуль камеры сможет снимать как селфи, так и действовать как основной задний стрелок. Патент также показывает, что этот складной смартфон также имеет меньший внешний дисплей, который также поможет делать селфи, помимо отображения уведомлений и других предупреждений, когда устройство сложено. Хотя конструкция камеры с поворотным шарниром представляет собой довольно интересную реализацию модуля камеры, размещение датчика на шарнире также может вызвать различные проблемы.

Модуль камеры кажется слишком большим и выступает из петли. Таким образом, устройство может не лежать на спине в разложенном виде, и его также будет неудобно держать в руке. Еще один недостаток может быть связан с самим дизайном, поскольку Samsung стремится сделать петли и складки бесшовными. Таким образом, добавление системы камер может сработать против эстетики бесшовного дизайна, над которой работала компания. Хотя это все еще просто патент, и у нас нет возможности узнать, действительно ли бренд работает над таким устройством или просто покрывает все основания.

Источник — Astera.