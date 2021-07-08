Samsung может скоро выпустить новый вариант Galaxy A52

Galaxy A52 является одним из лучших Samsung смартфонов выпущен в 2021. Аппарат поставляется в двух вариантах — 4G и 5G. Теперь, согласно новым данным, южнокорейский технологический гигант может выпустить еще одну версию этого телефона.

Согласно источнику, Samsung начала разработку прошивки для устройства с номером модели SM-A528B. Он говорит, что этот смартфон станет официальным как Galaxy A52s 5G в Индии. Телефон также прошел сертификацию BIS (Бюро индийских стандартов).

Аналогичным образом, по словам пользователя Twitter, Samsung также выпустит так называемую Galaxy A52s 5G в Южной Корее с тремя номерами моделей, а именно SM-A528N, SM-A528N-00 и SM-A528NK.

К сожалению, об этом телефоне ничего не известно, кроме номера модели. Но мы ожидаем узнать больше об этом через утечки, сертификаты и тизеры до его официального объявления в ближайшем будущем.

Что касается технических характеристик, мы можем ожидать, что так называемый Galaxy A52s 5G будет иметь те же функции, что и оригинальный Galaxy A52 5G, с небольшими изменениями. Новая модель может иметь другую настройку камеры, большую батарею или, возможно, даже более быстрый процессор.

Источник — Astera.