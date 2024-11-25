Samsung может прекратить производство чипсета Exynos 2600

Чипсет Exynos 2600 от Samsung, который должен был стать прорывом в мобильных процессорах, может не выйти на рынок. Согласно последнему отчету, компания рассматривает возможность полного прекращения его производства из-за проблем с 2-нанометровым технологическим процессом.

Изначально предполагалось, что Exynos 2600 будет использовать передовой 2-нанометровый техпроцесс, однако коэффициент выхода годных изделий оказался крайне низким, всего 10–20%. Эта проблема не нова для Samsung, так как аналогичные трудности возникли и с 3-нанометровым техпроцессом для Exynos 2500.

Кроме того, Samsung закрыла несколько производственных мощностей, работающих на старых технологиях, и проводит реструктуризацию в своём полупроводниковом подразделении. Сокращение рабочей силы и ограничения по рабочему времени также усложняют ситуацию.

Хотя передача производства на аутсорсинг TSMC может решить проблемы с производительностью, это может привести к увеличению производственных затрат. Samsung традиционно полагалась на собственное производство для контроля над затратами.

Несмотря на неудачи, Samsung Foundry продолжает работать над улучшением своего 2-нм техпроцесса, однако будущее Exynos остаётся неопределённым. Переход Samsung на Snapdragon 8 Elite или MediaTek Dimensity 9400 для серии Galaxy S25 может предложить большую производительность, но возможный отказ от Exynos 2600 подчеркивает сложности, которые стоят перед компанией.