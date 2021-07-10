В недавнем отчете из Тайваня утверждается, что партнеры и поставщики Samsung по цепочке поставок готовятся разработать решения для охлаждения паровой камеры для линейки смартфонов Samsung с 2022 года. В частности, решение для охлаждения паровой камеры может быть развернуто в Galaxy S22, который планируется представить в 2022 году.

По мере того, как смартфоны становятся тоньше и легче, с большим количеством внутренних компонентов и функций, которые повышают температуру устройств во время работы, необходимость в надежных охлаждающих решениях не может быть проигнорирована. Хотя троттлинг процессора смартфона неизбежно снижает общую температуру, обратная сторона медали означает, что устройство не будет работать оптимально с точки зрения производительности. Поскольку перегрев устройства представляет собой серьезную операционную проблему для производителей смартфонов, разработка решений этой проблемы всегда является приоритетной задачей, которая обеспечит максимальную производительность смартфона, а также продлит срок службы батареи.

Решение для охлаждения паровой камеры в смартфонах ранее применялось в некоторых продуктах Samsung, таких как Galaxy S20 и Galaxy Note 20. Это решение для охлаждения, по-видимому, лучше, чем традиционный метод, распространенный в большинстве смартфонов. Подход с использованием вакуумной камеры предполагает размещение в смартфоне плоской герметичной металлической камеры рассеивания канистры, которая эффективно преобразует генерируемое тепло с помощью механизма испарения. Решение для охлаждения паровой камеры эффективно снижает температуру устройства быстрее, чем радиатор или даже графитовая термопрокладка, используемая в некоторых моделях.

Благодаря более эффективному механизму охлаждения вам гарантирована оптимальная производительность чипсета смартфона даже в ситуациях, которые могут привести к увеличению тепловыделения, например, в играх и других приложениях, интенсивно использующих процессор. Срок службы батареи также оптимизирован за счет улучшенного механизма охлаждения.

От Samsung не поступало официальных заявлений о своих планах по повторному внедрению системы охлаждения с паровой камерой в свою линейку 2022 года. Так что в лучшем случае это пока остается предположением.

Источник — Astera.