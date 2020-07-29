Samsung может отказаться от Bixby ради соглашения с Google

Две крупные компании ведут переговоры с целью достигнуть договоренностей по продвижению продуктов Google на устройствах Samsung.

Журналистам агентства Bloomberg удалось выяснить некоторые подробности.

По информации источника, компания Samsung может начать продвигать голосового помощника Google и магазин приложений Play Store.

То есть ради соглашения с Google компания Samsung может отказаться от собственного продукта Bixby.

Впрочем, в условиях снижения продаж новых смартфонов из-за коронавируса, Samsung желает увеличить выручку, поэтому она ищет возможные варианты.

Одним из них будет как раз сотрудничество с Google по придвижению продуктов последней.

Подробности вероятной сделки не раскрываются, но журналисты отмечают, что каждый год Google выплачивает компания миллиарды долларов только за то, что ее поисковая система по умолчанию используется в браузере Safari на устройствах Apple.