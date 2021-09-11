Samsung может добавить дисплей с частотой 120 Гц в свой следующий бюджетный смартфон 5G

Все больше телефонов Samsung среднего класса предлагают более быстрые дисплеи, более впечатляющие микросхемы и умные устройства 5G. Однако, согласно новым просочившимся сведениям, его последнее дополнение к Galaxy M может включать все три. Согласно информации от MySmartPrice и информатора Ишана Агарвала, Samsung Galaxy M52 5G может стать последним продуктом среднего класса компании, появившимся на индийском рынке.

Во-первых, Galaxy M52 5G, как сообщается, оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Что еще более важно, он, по-видимому, будет иметь частоту обновления 120 Гц, что сделает его уникальным в линейке Galaxy M. Чем быстрее дисплей будет также принести телефон до скорости с соперниками из Xiaomi, Realme и новых устройств Galaxy A.

Судя по просочившимся рендерам, Galaxy M52 5G будет иметь такую ​​же эстетику полоски, что и его брат Galaxy M32, выпущенный в июне. Однако одним из ключевых отличий является вертикально выровненная тройная задняя камера Galaxy M52 5G. Совет предполагает, что эти линзы будут включать в себя основные датчики 64 МП, сверхширокие 12 МП и датчики глубины 5 МП.

Samsung Galaxy M52 5G: Прочие характеристики

Сообщается, что Galaxy M52 5G будет работать с процессором Snapdragon 778G SoC — спецификацией, которую он разделит с недавно выпущенным Galaxy A52s 5G и шагом вперед по сравнению с Snapdragon 730G от M51. Также включены 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемой памяти.

Наконец, похоже, что Samsung может включить в комплект зарядное устройство на 15 Вт, но о емкости аккумулятора нет ни слова. Учитывая, что Galaxy M51 имеет внушительную батарею емкостью 7000 мАч, мы не удивимся, увидев такую ​​же большую батарею в его преемнике. Тем не менее, по слухам, Galaxy M52 5G будет весить почти на 40 граммов меньше, чем его предшественник, что ставит под сомнение наличие такого же массивного аккумулятора мощности.