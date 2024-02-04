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Samsung лишит свои смарт-телевизоры Google Assistant с 1 марта 2024 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 160 Опубликовано

Пользователям смарт-телевизоров Samsung больше не будет доступен Google Assistant, причем произойдет это уже 1 марта.

Сначала Samsung последовательно удаляла Google Assistant из линейки телевизоров Samsung 2023 года, теперь это касается и предыдущих моделей, в числе которых телевизоры 2022, 2021 и 2020 годов, включая QLED-телевизоры с разрешением 8K и 4K, телевизоры Crystal UHD 2020 и смарт-модели для стиля жизни 2020 года (Frame, Serif, Terrace и Sero).

Информация об этом уже появилась на странице поддержки Samsung. Стоит отметить, что Google Assistant в телевизорах южнокорейской компании начал появляться в 2020 году, то есть функция использовалась в моделях всего несколько лет.

При этом официально о причинах таких действий не сообщается. В сообщении лишь говорится:

«Важно: с 1 марта 2024 года Google Assistant больше не будет доступен на телевизорах Samsung в связи с изменением политики Google. Ознакомьтесь с другими вариантами голосовых помощников на телевизорах Samsung».

 

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