Аналитическая компания Canalys опубликовала отчетные данные по продажам новых смартфонов в мире по итогам первого квартала этого года.

В этот период было отгружено 347 млн смартфонов, что на 27% больше, чем годом ранее.

Samsung лидирует на рынке смартфонов в мире за первый квартал 2021 года с результатом 76,5 млн устройств, а это соответствует доле 22%.

Второй результат у Apple – 52,4 млн смартфонов и 15% доли рынка. В тройку мировых лидеров входит Xiaomi, поставки которой выросли на 62% и составили 49 млн.

Доля китайской компании составила 14%. Oppo и Vivo вошли в первую пятерку с показателями 37,6 и 36,0 млн смартфонов.