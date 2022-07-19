Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов

Samsung сохранила свои позиции ведущего поставщика смартфонов в мире с долей рынка 21 процент. Отчасти благодаря высоким продажам недорогой серии Galaxy A.

Данные маркетинговой компании Canalys о продажах во втором квартале показывают 9-процентное снижение поставок смартфонов по сравнению с прошлым годом. Описательный анализ причин проблемы возлагает вину как на региональные, так и на мировые экономические трудности.

Apple смогла сохранить вторую лучшую долю рынка среди всех производителей телефонов с 17% благодаря сохраняющемуся высокому спросу на серию iPhone 13. Xiaomi, Oppo и Vivo, все китайские бренды, заняли третье, четвертое и пятое места соответственно. Во втором квартале поставки телефонов каждой из этих компаний сократились, в результате чего их доля рынка составила 14% (Xiaomi), 10% (Oppo) и 9% мирового рынка (Vivo).

Рунар Бьрховде, аналитик Canalys Research, сказал: «Поставщики были вынуждены пересмотреть свою тактику во втором квартале, поскольку перспективы рынка смартфонов стали более осторожными. Экономические барьеры, вялый спрос и накопление запасов привели к тому, что поставщики быстро пересматривают свои портфельные стратегии на оставшуюся часть 2022 года. Избыток предложения в среднем сегменте — это незащищенный сегмент, на котором поставщики должны сосредоточиться на корректировке новых запусков, поскольку потребители с ограниченным бюджетом меняют свои устройства. покупки в сторону нижнего предела».

Для справки, доля рынка Apple увеличилась на внушительные 21,4% в годовом исчислении. С ростом доли рынка во втором квартале на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Samsung заняла второе место после Apple. Vivo потеряла 10% своей доли рынка во втором квартале 2021 года в 2022 году, в то время как доля рынка Oppo во втором квартале снизилась на 9,1% в годовом исчислении. Xiaomi потеряла 17,6% своей доли рынка во втором квартале 2021 года.