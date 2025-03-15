Samsung купила передовое оборудование для производства 2-нм чипов от ASML

Компания Samsung приобрела аппарат TWINSCAN EXE:5000 High-NA EUV от компании ASML, который уже стоит на кампусе в Хвасонге в Южной Корее.

Доставленное оборудование критически важно для производства 2-нанометровых процессоров, включая Exynos 2600. ASML является единственным поставщиком такого высокотехнологичного литографического оборудования.

Ранее Samsung столкнулся с проблемами при разработке процессора Exynos 2500, который планировалось использовать в базовых моделях Galaxy S25. Основной причиной задержки стали низкие показатели выхода годных чипов на 3-нм техпроцессе, что не позволило использовать собственные процессоры в флагманских смартфонах.

Новое оборудование может помочь Samsung улучшить качество выходных чипов и вернуть использование Exynos 2600 в будущих моделях Galaxy. Успехи с процессорами Exynos 2200 и Exynos 2400 указывают на позитивные изменения.

Хотя установка нового оборудования требует значительных затрат, сокращение производственных расходов позволит компании сосредоточиться на улучшении аппаратной части своих устройств.