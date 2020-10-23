Samsung исправил проблемы с сенсорным экраном на Galaxy S20 FE

Обновление также улучшает стабильность устройства и исправляет несколько ошибок.

На прошлой неделе Samsung начала выпуск первого обновления программного обеспечения для Galaxy S20 FE . Обновление принесло несколько исправлений ошибок во флагмане, а также исправление безопасности Android за октябрь 2020 года. Компания Samsung выпустила новое обновление для одного из своих лучших телефонов Android , в котором были улучшены стабильность и исправлены ошибки.

Однако, по словам сотрудников SamMobile, обновление также улучшает скорость отклика сенсорного экрана телефона. Как мы сообщали на прошлой неделе, некоторые владельцы Galaxy S20 FE жалуются, что сенсорный экран телефона временами может быть «сверхчувствительным» и улавливать фантомные прикосновения. Считается, что последнее обновление исправляет большинство из этих проблем.

Обновление теперь распространяется как на варианты 4G, так и на 5G Galaxy S20 FE, но только в Европе. Однако мы ожидаем, что обновление скоро станет доступным в Северной Америке и на других рынках по всему миру. Хотя вы получите уведомление на своем Galaxy S20 FE, как только обновление станет доступным, вы также можете найти его вручную, открыв приложение «Настройки» и выбрав « Обновление программного обеспечения»> «Загрузить и установить».