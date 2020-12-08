Компания Samsung решила последовать примеру Apple и изменить комплектацию своих смартфонов.

Как известно, первой компанией, которая решила отказаться от наушников и зарядных устройств в комплектациях смартфонов, стала Apple.

Как ранее сообщалось, отсутствие таких аксессуаров позволило сдержать существенный прирост цены на устройства нового поколения.

На такие действия американцев многие производители смартфонов отреагировали с насмешкой, однако та же Samsung все же решилась поступить аналогичным образом.

Samsung исключила из комплектаций смартфонов наушники и зарядные устройства. В частности, речь идет о смартфонах Galaxy S21.

Об отсутствии комплектных наушников и зарядки стало известно благодаря агентству связи Бразилии, где сертифицировали Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

В документах и было указано, что в смартфонах не будет зарядного устройства и наушников.