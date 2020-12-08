Samsung исключила из комплектаций смартфонов наушники и зарядные устройства08.12.2020 16:16
Компания Samsung решила последовать примеру Apple и изменить комплектацию своих смартфонов.
Как известно, первой компанией, которая решила отказаться от наушников и зарядных устройств в комплектациях смартфонов, стала Apple.
Как ранее сообщалось, отсутствие таких аксессуаров позволило сдержать существенный прирост цены на устройства нового поколения.
На такие действия американцев многие производители смартфонов отреагировали с насмешкой, однако та же Samsung все же решилась поступить аналогичным образом.
Samsung исключила из комплектаций смартфонов наушники и зарядные устройства. В частности, речь идет о смартфонах Galaxy S21.
Об отсутствии комплектных наушников и зарядки стало известно благодаря агентству связи Бразилии, где сертифицировали Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.
В документах и было указано, что в смартфонах не будет зарядного устройства и наушников.
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