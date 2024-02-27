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Samsung и Motorola на MWC показали концепты наручного смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 101 Опубликовано

На мировой выставке Всемирного мобильного конгресса (MWC) в этом году компания Samsung продемонстрировала уникальный смартфон в форме бара, который может сгибаться и носиться на запястье.

Samsung и Motorola на MWC показали концепты наручного смартфона

Эта концепция, названная Samsung Cling Band, имеет гибкий OLED-экран и может использоваться как смартфон или умные часы, в зависимости от предпочтений пользователя.

В режиме моноблока устройство выглядит как обычный смартфон с тонким безрамочным экраном и камерой сзади. Оно также оснащено портом USB Type-C и динамиком внизу.

Samsung и Motorola на MWC показали концепты наручного смартфона

Когда смартфон сгибается, он принимает форму купола под мостом и на задней панели имеет пульсометр, который позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений и другие показатели здоровья, когда устройство носится на запястье.

Это пока что только концепт, который демонстрирует гибкость OLED-экранов от Samsung Display.

Samsung и Motorola на MWC показали концепты наручного смартфона

Кроме того, Samsung Display также продемонстрировала другие интересные концепции, включая небольшие круглые экраны для беспроводных наушников и чехлы для зарядки настоящих беспроводных наушников. Также был представлен концепт телефона от компании Motorola, который может превращаться в наручный телефон.

Однако, пока что эти концепции остаются просто демонстрациями и неизвестно, будут ли они реализованы в коммерческих продуктах в будущем.

Samsung и Motorola на MWC показали концепты наручного смартфона Samsung и Motorola на MWC показали концепты наручного смартфона Samsung и Motorola на MWC показали концепты наручного смартфона

Источник: cnet.com.

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