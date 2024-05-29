Samsung и LG запустили производство OLED-дисплеев для iPhone 16

Вэтом месяце компании Samsung Display и LG Display получили разрешение от Apple на начало массового производства OLED-экранов для предстоящей серии смартфонов iPhone 16.

По данным The Elec, Samsung Display будет поставлять OLED-экраны для всех четырех моделей iPhone 16, в то время как LG Display будет заниматься производством только для моделей iPhone 16 Pro.

Кроме того, ожидается, что китайская компания BOE также присоединится к поставщикам и будет поставлять OLED-дисплеи для моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus, однако она пока не получила разрешения на начало производства.

Ожидается, что Samsung Display завершит процесс утверждения поставок OLED-экранов для модели iPhone 16 Pro Max к концу текущего месяца, а LG Display планирует пройти эту процедуру в середине июня.

На данный момент Samsung Display уже получила одобрение от Apple на поставки дисплеев для моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro, и ожидается, что разрешение на поставки для моделей iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro Max последует в ближайшее время.

По предварительным данным, разница между OLED-дисплеями iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro минимальна, хотя рамки у следующего поколения модели могут быть немного тоньше благодаря использованию технологии Border Reduction Structure (BRS).